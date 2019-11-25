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25. 11. 2019

В Перу автобус рухнул в пропасть, есть жертвы

По меньшей мере, 10 человек погибли и 20 человек получили ранения в Перу в результате аварии пассажирского автобуса. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает CGTN.

Инцидент произошел в районе центрального департамента Уануко.

"Похоже, что автобус сорвался с дороги в ущелье примерно в 500 метрах от Карпского тоннеля", - говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут, что автобус перевозил не менее 50 пассажиров. А глубина ущелья составляет 200 метров.

Пострадавшие были доставлены в различные районные больницы.

К слову, из-за особенностей местности в Перу такие происшествия случаются нередко. Так, 13 ноября мы сообщали, что на севере Перу автобус упал в пропасть с высоты около 300 метров, погибли 19 человек. А в октябре на юге Перу не менее 23 человек погибли и еще 30 пострадали, когда автобус сорвался в пропасть со 100-метровой высоты. 

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Источник: korrespondent.net
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