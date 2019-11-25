Итоги 24.11: ДТП с омбудсменом и конкурент Трампа

Епифаний допустил празднование Рождества 25 декабря

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ может официально отмечать Рождество 25 декабря (по григорианскому календарю), вместо привычного 7 января (по юлианскому календарю).

При этом он подчеркнул, что изменение традиции возможно при поддержке украинского народа.

Бывший мэр Нью-Йорка вступил в президентскую гонку в США

Миллиардер Майкл Блумберг официально объявил о решении участвовать в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты США от демократов.

Он подчеркнул, что баллотируется в президенты, чтобы нанести поражение Дональду Трампу и восстановить Америку.

Детский омбудсмен Кулеба попал в ДТП

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба попал в ДТП. Инцидент произошел на автодороге Киев-Одесса, вблизи села Чабаны.

Автомобиль Toyota, за рулем которого находился Кулеба, столкнулся с микроавтобусом Volkswagen. В результате пострадали оба водителя транспортных средств, а также двое сыновей омбусмена возрастом 19 и 10 лет.

Младший ребенок с тяжелыми травмами попал в реанимацию и впал в кому.

Украинский разведчик пять лет работал в тылу сепаратистов на Донбассе

В Украину вернулся "народный мэр" Горловки Эдуард Матюха, который более пяти лет провел на неподконтрольной территории Донбасса и оказался сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Умер народный артист Украины Давид Бабаев

В ночь с 23 на 24 ноября скончался народный артист Украины, актер театра русской драмы и комедии Леси Украинки, Давид Бабаев.

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Источник: korrespondent.net