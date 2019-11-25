В Китае отреагировали на результаты выборов в Гонконге

Руководство Китая не потерпит тех, кто, по его мнению, угрожает стабильности Гонконга. Об этом в понедельник, 25 ноября, заявил журналистам в Токио глава МИД КНР Ван И, комментируя итоги выборов в районные советы этого особого административного района Китая, сообщает ТАСС.

"Гонконг - это часть территории Китая, - приводит слова министра японский телеканал TBS. - Мы не потерпим тех, кто разрушает стабильность и процветание Гонконга". Ван И, который сейчас находится с визитом в Токио, подчеркнул, что подобные замыслы обречены на провал.

Кандидаты от оппозиции одержали убедительную победу на состоявшихся в воскресенье выборах депутатов районных советов в 18 округах Гонконга. По итогам предварительного подсчета голосов сторонники демократического лагеря получили 396 из 452 мест (почти 90%). Таким образом, проправительственный блок, ранее контролировавший 75% мест в райсоветах, потерпел беспрецедентное сокрушительно поражение.

Результат волеизъявления имеет в основном символическое значение, поскольку городской совет на самом деле не имеет реальной политической власти. Депутаты местного совета не могут принимать законы или важные решения. Они консультируют правительство Гонконга и вносят предложения об улучшении жизни в конкретных районах.

Однако победители местных выборов получают представительство в 1200-местном избирательном органе, который каждые пять лет выбирает главу правительства Гонконга.

До настоящего момента победу всегда одерживал кандидат, которого поддерживал официальный Пекин.

Напомним, с июня в Гонконге продолжаются массовые протесты. Первоначально их участники выступали против планов правительства внести изменения в закон об экстрадиции.

Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам.

Кроме того, они призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

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Источник: korrespondent.net