Сепаратисты семь раз за сутки обстреляли силы ООС

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных нет. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Отмечается, что противник применил запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

Обстрелы велись возле Тарамчука и Березового, недалеко от Водяного, вблизи Красногоровки, дважды у Марьинки, неподалеку Луганского.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования огневой активности не проявляли. Потерь с украинской стороны нет.

Накануне вечером стало известно, что на Донбассе из-за обстрела возник пожар - полностью сгорели шесть домов в дачном поселке.

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Источник: korrespondent.net