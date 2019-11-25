Елена Зеленская рассказала, как будет проводиться реформа питания в школах

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что планирует реформировать питание в школах в связи с низким качеством приготовленной пищи в учебных заведениях. Об этом она сообщила в воскресенье, 25 ноября, в эфире ТСН.

"Мы хотим сделать классификацию школ, которым государство будет помогать по-разному. Есть школы, в которых совсем ничего нет. То есть там будет больше финансирование", - отметила Зеленская.

Зеленская добавила, что украинские школьники также поддерживают рацион питания с уменьшенным количеством углеводов.

"В некоторых странах детям дают стакан молока и они принудительно его выпивают. А если у нас будет программа яблоко для ребенка. У нас яблоки просто гниют на Западной Украине. Их некуда продавать. Их очень много. Вас это не возмутит?", - пояснила первая леди.

По словам женщины, школьники поддерживают такое решение, ведь сами уже сознательно относятся к тому, что едят.

"Дети все понимают, хотят перемен. А взрослые, к сожалению, мне кажется, не понимают, почему котлеты с кашей - это для употребления каждый день плохо. В понедельник хорошо. А во вторник - давайте еще и салатик добавим", - сказала Елена Зеленская.

Кроме этой реформы, которую вместе с командой готовили полгода, Елена Зеленская имеет немало других планов: это и здоровье детей, и культурная дипломатия.

Елена Зеленского назвала свои задачи как первой леди

Ранее Елена Зеленская рассказала, что будет продвигать проекты по улучшению питания в школах.

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Источник: korrespondent.net