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25. 11. 2019

В Афганистане погиб сотрудник миссии ООН

В Кабуле в результате взрыва, произошедшего вечером воскресенье, 24 ноября, погиб один сотрудник миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA). Об этом сообщается на сайте миссии.

Также известно, что еще двое человек пострадали в результате взрыва. В миссии подтвердили информацию о том, что в Кабуле было совершено нападение на автомобиль, помеченный знаком ООН.

"Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье нашего коллеги, которая была проинформирована", - сообщили в пресс-службе миссии.

Отмечается, что в ближайшее время миссия не предоставит дополнительной информации о личности погибшего и пострадавших.

Также Миссия ООН в Афганистане призвала местные власти провести скорейшее расследование теракта и призвать виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, что двое военных США стали жертвами крушения вертолета в Афганистане.

Напомним, ранее в ходе военной операции в Афганистане погибли двое военнослужащих США.

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Источник: korrespondent.net
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