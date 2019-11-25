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25. 11. 2019

В Румынии на выборах победил действующий президент

Победителем президентских выборов в Румынии стал Клаус Йоханнис. Во втором туре, прошедшем в воскресенье, 24 ноября, действующий президент уверенно выиграл у бывшего премьер-министра Виорики Дэнчилэ.

Согласно сообщению избирательной  комиссии после подсчета 94,4% голосов, 60-летний политик набрал 62,8% голосов, в то время как его соперница заручилась поддержкой 37,2% избирателей.

Йоханнис является беспартийным политиком, ранее он был членом Национал-либеральной партии (НЛП).  Дэнчилэ представляет Социал-демократическую партию (СДП), которая возглавляла правительство Румынии с января 2018 года. В начале ноября она была снята с должности после вотума недоверия в парламенте, которому предшествовали коррупционный скандал вокруг социал-демократов и их поражение на выборах в Европейский парламент. Преемником Дэнчиле на посту премьера стал глава НЛП Лудовик Орбан.

Накануне второго тура выборов Йоханнис, выступая перед своими сторонниками, пообещал и дальше бороться с коррупцией в Румынии совместно с правительством во главе с партией НЛП. "В ближайшие годы мы должны держать социал-демократов в стороне от власти, чтобы построить нормальную Румынию, в которой каждый будет чувствовать себя дома", – заявил он. 

Напомним, 10 ноября прошел первый тур выборов президента Румынии, в котором участвовали 14 кандидатов. Тогда Йоханнис набрал почти 38% голосов, 56-летняя Дэнчилэ – 22%.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net
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