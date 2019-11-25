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25. 11. 2019

Китаянка во время кашля сломала 10 ребер

Жительница Китая сломала 10 ребер во время приступа кашля. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел в провинции Чжэцзян. 20-летняя девушка, страдающая приступами ночного кашля из-за астмы, обратилась к врачам с жалобами на сильную боль в левой стороне груди.

После рентгена выяснилось, что китаянка сломала 10 ребер из-за кашля. Исследование показало, что у нее было слишком низкая плотность костей из-за критически низкого уровня кальция и фосфора в крови, а также по причине дефицита витамина D.

Оказалось, что к нехватке витамина D привело желание девушки иметь светлую кожу. Она круглый год наносила крем от загара, который блокировал ультрафиолетовое излучение, а также старалась редко выходить на улицу.

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Ранее сообщалось, что американка сломала ребро во время приступа кашля.

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Источник: korrespondent.net
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