В немецком городе Дрезден ограбили музей "Зеленое хранилище". Злоумышленники вынесли антикварные украшения стоимостью миллиард евро, пишет Bild.

Ограбление произошло около пяти часов утра в понедельник, 25 ноября. Сначала воры отключили электричество, потом им удалось отсоединить сигнализацию. Однако они не смогли справиться с камерами видеонаблюдения, которые записали момент проникновения в музейное здание.

Через окно в помещение забрались несколько человек небольшого роста. Грабители позарились исключительно на старинные драгоценности. Так, злоумышленники вынесли казну Августа Сильного. Всего им удалось похитить антиквариата на сумму около одного миллиарда евро.

Правоохранители уже заявили, что это самая крупная кража художественных ценностей в послевоенной истории.

Cмотрите фотогалерею: Дрезденский музей ограбили на миллиард евро

Напомним, что пираты ограбили итальянский корабль в Мексиканском заливе.

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Источник: korrespondent.net