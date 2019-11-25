В кинотеатре в Британии подростки с мачете устроили массовую драку

В Бирмингэме, Великобритания, в местном кинотеатре полиция произошла массовая драка подростков, в которую пришлось вмешаться полиции. Об этом сообщает Independent в понедельник, 25 ноября.

Инцидент произошел во время сеанса мультфильма Холодное сердце-2, на сеансе находились семьи с детьми. Беспорядки в комплексе привели к эвакуации зрителей. По информации полиции, в стычке принимали участие до сотни подростков. Некоторые были вооружены мачете.

Для восстановления порядка в комплекс направили десятки офицеров полиции. Семеро правоохранителей получили легкие ранения в столкновениях с толпой. Причина беспорядков устанавливается. По мнению следователей, речь идет об организованном столкновении двух враждебных друг другу группировок.

Отмечается, что для восстановления порядка полиция применила шокеры и привлекла служебных собак. Пятеро подростков біли задержаны. 13 летняя девочка, еще одна девушка и парень 14 лет, а также 19-летний юноша подозреваются в нападении на полицейских. Еще один 14-летний парень задержан за препятствование действиям полиции. Администрация кинотеатра была вынуждена закрыть его до конца вечера.

Напомним, что ранее в США подросток открыл стрельбу в школе. Подросток ранил по меньшей мере шесть человек. Стрельба произошла в школе в Калифорнии.

Также сообщалось, что подростки до смерти забили киевлянина ради телефона. Четыре подростка избили мужчину до закрытой черепно-мозговой травмы и переломов костей черепа ради того, чтобы отобрать его мобильный телефон. Теперь они предстанут перед судом.

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Источник: korrespondent.net