На Азовском море произошла аномалия из-за шторма

В Азовском море была зафиксирована погодная аномалия, из-за которой вода в Таганрогском заливе отступила от берега на несколько километров. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, вместо водной глади местные жители увидели настоящую пустыню.

"Азовское море превратилось в пустыню. Из-за сильнейших ветров береговая линия в Таганрогском заливе отодвинулась вглубь на несколько километров", - говорится в комментарии.

На обнажившемся береге остались ил и песок, которые замерзли из-за мороза.

Ранее сообщалось, что спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям провели эвакуацию 11 человек с острова Бирючий в Запорожской области.

Напомним, в курортном поселке Кирилловка Запорожской области из-за шторма затопило около 40 баз отдыха.

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Источник: korrespondent.net