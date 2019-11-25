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25. 11. 2019

В Люксембурге ребенок погиб при падении ледяной статуи

В Люксембурге во время рождественской ярмарки произошла трагедия. На ребенка упала ледяная скульптура, которая стояла неподалеку от катка, и он погиб. Об этом сообщает ТСН в понедельник, 25 ноября.

Врачи не успели помочь ребенку – травмы у него были несовместимые с жизнью.

"Почему именно упала статуя, неизвестно, но полиция немедленно закрыла рождественский городок и проводит там расследование. Среди версий: как несчастный случай, так и несоблюдение правил безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее в Индии трехлетний мальчик случайно сварился в котле с супом во время праздника в деревне.

А в Крыму умерла 15-летняя девочка, отдыхавшая в лагере Артек. Она приехала на полуостров из Махачкалы. Девочка легла спать, а утром была обнаружена мертвой.

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Источник: korrespondent.net
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