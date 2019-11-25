Любимые украинцы и бешеные клопы. Интервью Трампа

Американский президент Дональд Трамп дал большое интервью своему любимому телеканалу Fox после завершения первой фазы слушаний об импичменте. Корреспондент.net собрал самые примечательные цитаты.

Трамп любит украинцев, но они коррумпированы и ненавидят его

Трамп заявил, что любит украинский народ, однако, оказывая ему помощь, хочет быть уверенным в том, что помощь будет использована по назначению.

"Это очень коррумпированная страна. Послушайте, я люблю украинский народ, я знаю украинский народ, это прекрасные люди, но известно, что это третья по коррумпированности страна в мире!", - сказал он.

Именно этот фактор, по словам президента США, подтолкнул его в свое время к тому, чтобы поручить своему адвокату Руди Джулиани курировать в Белом доме связанную с Украиной тематику.

"Нужно убедиться, что деньги (выделяемые США Украине - ред.) будут израсходованы нужным образом", - пояснил Трамп.

Американский лидер отметил, что в отличие от своего предшественника Барака Обамы, который "отправлял только подушки и одеяла", он поставил Украине противотанковые комплексы Javelin b "много всяких вещей!".

Американский президент призвал помнить, что Украина, как он говорит, ненавидела его.

"Они пытались меня одолеть во время выборов. Они хотели, чтобы победила Хиллари Клинтон, а когда я победил, они сразу внезапно стали такими хорошенькими - пытались искупить вину. Было много статей, они пытались выглядеть дружелюбными, потому что для них мы как кормушка", - сказал он.

Дональд Трамп также отметил, что публичные слушания в Конгрессе по делу об импичменте вызвали недоумение у Украины.

"Наверное, они там думают, что мы в нашей стране сошли с ума", - сказал он, отметив, что конгрессменам-демократам так и не удалось доказать его вину "в чем бы то ни было", поэтому выглядели "как посмешище".

Президент также высказался в пользу дискредитированной теории заговора, известной как Crowdstrike, которая обвиняет Украину во вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

"Они (Национальный комитет Демократической партии США, - ред.) отдали сервер компании Crowdstrike, которой владеет очень богатый украинец. И я все еще хочу увидеть этот сервер. ФБР так и не получило этот сервер. Почему они отдали его украинской компании? ", - сказал Трамп.

На уточняющий вопрос ведущего, уверен ли он в том, что сервер действительно отдали этой компании, Трамп ответил:

"Это то, что есть, это то, о чем я говорил в телефонном разговоре (с Зеленским, - ред.). потому что мы ищем коррупцию, огромную коррупцию. Почему мы должны давать сотни миллионов долларов странам с такой коррупцией".

Кроме того, президент США в очередной раз выразил мнение, что устремление Украины на Запад принесло Европе гораздо больше пользы, чем Вашингтону. Именно поэтому, по его мнению, европейские страны должны активнее помогать Украине.

Джулиани - величайший борец с преступностью

Трамп оправдывает деятельность личного адвоката Рудольфа Джулиани в Украине, чье влияние на внешнюю политику находится в центре расследования по импичменту.

После публичных слушаний в комитете по разведке Палаты представителей США Трамп заявил, что он поручил Джулиани бороться с коррупцией в Украине из-за его репутации "борца с преступностью".

"Руди Джулиани - один из величайших борцов с преступностью за всю историю. Он также мой друг. Он замечательный человек... Если Руди Джулиани получил доверие, то из-за своей репутации... Когда Руди Джулиани едет туда, и вы слышите, что это коррумпированная страна, это очень много значит", - сказал американский лидер.

Он назвал Джулиани "знаковой фигурой" за его работу на посту мэра Нью-Йорка, указав, что он был "самым большим борцом с преступлениями, наверное, за последние 50 лет", имея в виду его работу как федерального прокурора.

Джулиани активно боролся с преступностью, когда он занимал пост мэра Нью-Йорка. Он действовал на основании теории "разбитых окон", то есть усиленно боролся с мелкими преступлениями, считая, что это автоматически приведет и к снижению крупных преступлений.

В период, когда Джулиани руководил городом, уровень преступности действительно снизился, в том числе - количество убийств. Однако критики Джулиани утверждают, что показатели снижались еще до его прихода к власти, и его заслуги в этом не было.

Америку ожидает крупнейши скандал в истории

Трамп заявил, что готовящийся к публикации отчет Министерства юстиции США об истоках российского расследования, будет "историческим". Обнародование отчета планируется 9 декабря.

Президент рассказал об отчете генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица, который изучает то, как Федеральное бюро расследований соблюдало требования закона О надзоре за иностранными разведками во время российского расследования.

"Итак, то, что вы увидите, я предполагаю, будет, вероятно, крупнейшим скандалом в истории нашей страны", - продолжил президент, рассказав, что он поручил курировать расследование генпрокурору Уильяму Барру.

Президент неоднократно обвинял высокопоставленных сотрудников администрации Обамы в том, что они разрешили "шпионить" за предвыборным штабом Трампа во время кампании 2016 года.

По мнению Трампа, целью этих сотрудников было "свержение" его администрации.

При этом, согласно утверждению нынешнего президента США, в прежней администрации прекрасно знали о подобных попытках. В интервью Fox News Трамп даже намекнул, что и Обама должен был быть в курсе происходящего.

В посольстве США в Киеве не было портрета Трампа

Трамп обвинил бывшего посла в Украине Мари Йованович в том, что она по меньшей мере в течение года отказывалась вешать официальный портрет президента в посольстве США в Киеве.

"Она - не ангел. Этот посол, о которой говорят, что она такая замечательная, не хотела вешать мой портрет в посольстве. Она не хотела его вешать. Многое из того, что она делала, мне не нравилось", - сказал президент.

Представитель юридической команды Йованович сказал CBS, что посольство повесило портреты Трампа, вице-президента Майка Пенса, а также госсекретаря США Майка Помпео "только они поступили из Вашингтона".

Йованович отозвали из Киева в мае, в то время как Джулиани пытался добиться, чтобы украинские власти провели расследование в отношении бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына.

Гонконг не пал благодаря Трампу

Американский президент заявил, что он не дал китайской армии "задавить" протестующих в Гонконге.

"Если бы не я, Гонконг был бы уничтожен за 14 минут", - сказал он.

По словам главы Белого дома, ключевым рычагом давления было предстоящее заключение торговой сделки между США и Китаем.

Трамп рассказал, что позвонил главе КНР Си Цзиньпину и попросил не отправлять солдат в Гонконг, поскольку это повлияет на текущие торговые переговоры с США.

"У него есть миллион солдат за пределами Гонконга, которые не вошли [в Гонконг] только потому, что я прошу его не делать этого. Вы совершите большую ошибку. Это окажет огромное негативное влияние на торговую сделку", - добавил Трамп.

Брань в адрес оппонентов

Трамп подробно прокомментировал прошедшие слушания. Затеявшую процедуру импичмента спикера палаты представителей, демократку Нэнси Пелоси он сравнил с клопом.

"Бешеная, как постельный клоп. Она сумасшедшая. Вы посмотрите, что она делает - никакого таланта. Она переоценена, только и сидит целыми днями, ничего не делает для людей! Она словно парализованная", - сказал американский президент.

Адама Шиффа, главу комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, который руководит процедурой импичмента, Трамп назвал "больным щенком".

Байдена вышвырнули из флота

"Этот парень, которого вышвырнули с флота за недостойное поведение. Его вышвырнули, потом он что-то делал, ничего не заработал, а тут его отец становится вице-президентом, и он сразу начинает зарабатывать миллионы долларов, в том числе в Китае" - сказал Трамп.

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Источник: korrespondent.net