Смерть 39 мигрантов: водитель грузовика признал вину

В Великобритании водитель Морис (Мо) Робинсон, в грузовике которого в октябре были найдены тела 39 мигрантов, признался в сговоре с целью оказания помощи нелегальной иммиграции. Об этом сообщает ВВС.

25-летнего Робинсона арестовали в тот день, когда полиция сделала страшную находку в его грузовике, и предъявили обвинения в непредумышленном убийстве и в заговоре с целью торговли людьми.

В понедельник, 25 ноября, по видеосвязи из мужской тюрьмы Белмарш Робинсон признал, что содействовал нелегальной иммиграции в период с 1 мая 2018 года по 24 октября 2019 года. Он также сказал, что в этот период за свою преступную деятельность получил вознаграждение наличными.

Как известно, 23 октября британская полиция обнаружила 39 тел в грузовике. Изначально считалось, что погибшие были китайцами. Министр общественной безопасности Вьетнама заявил, что ведомство направит в Великобританию рабочую группу для взаимодействия с британской полицией в установлении личностей погибших.

Во Вьетнаме уже арестованы шесть человек по подозрению в причастности к гибели 39 мигрантов. Столько же человек задержаны в Великобритании.

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Источник: korrespondent.net