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25. 11. 2019

В РФ протестировали виртуальные очки для коров

На одной из ферм Москвоской области России протестировали прототип очков виртуальной реальности для коров. Об этом сообщается на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия области.

Как отмечается, человеческие VR-очки были адаптированы под особенности строения головы коров, а архитекторы виртуальной реальности разработали программу имитации летнего луга, учитывающие специфику зрения животных.

В ведомстве сообщают, что новая технология создана с целью улучшения эмоционального состояния животных.

Проект основан на данных зарубежных исследований, показывающих, что позитивный эмоциональный опыт коров оказывает положительное влияние на надои молока.

Первые испытания устройства показали снижение уровня тревожности животных и повышение общего эмоционального настроя стада.

 

Напомним, на прошлой неделе пограничники Луганского отряда задержали 12 коров из России, которые "нелегально" пересекли государственную границу. 

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Источник: korrespondent.net
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