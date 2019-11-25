Из-за наводнения в Италии провалился участок эстакады

Сильное наводнение в итальянских регионах Пьемонт и Лигурия спровоцировало падение 30-метрового участка виадука на автомобильном шоссе Турин-Савона. Об этом сообщает газета La Repubblica в понедельник, 25 ноября.

В выходные на несколько городов Италии обрушилось наводнение, вызванное проливными дождями. Больше всех пострадали регионы Пьемонт и Лигурия, в Генуе объявлен красный уровень опасности, пишет издание. Власти провинций призывают жителей не выходить из домов, чтобы не подвергать себя опасности.

Liguria, un altro viadotto a rischio. “Chiudete o finirà come il Morandi”: ecco l’Italia delle stra… https://t.co/P3vTjNrJ7E di @repubblica — Ezio Mauro (@eziomauro) November 25, 2019

Между городами Алессандрия и Савона приостановлено железнодорожное сообщение из-за оползней, также разрушен 30-метровый виадук на участке высокогорной автомагистрали Турин-Савона, пострадавших нет. Аэропорт Генуи предупредил о возможных задержках авиарейсов.

Как отмечает газета, в долине реки Polcevera в Лигурии за три часа выпало почти 300 мм осадков, а в Генуе - 193 мм. Река Бормида в провинции также вышла из берегов, десятки домов разрушены. Из наиболее опасных зон эвакуировано свыше 1,5 тыс. человек, также ведутся поиски пропавших без вести.

"В коммуне Карде погибла 52-летняя сотрудница гостиницы в Алессандрии. Она ехала утром на работу и держала путь через мост, который уже был закрыт сотрудниками гражданской обороны из-за опасности наводнения. Оставив машину перед мостом, женщина пошла дальше пешком, подсвечивая путь смартфоном, но поток воды снес ее", - пишет La Repubblica.

Sezzadio piange Rosanna, l'infermiera morta mentre andava al lavoro https://t.co/vjaiHAShgL — la Repubblica (@repubblica) November 25, 2019

Как уточняет издание, из-за лавинной опасности многие трассы горнолыжного курорта Monterosa в итальянском регионе Валле-д'Аоста закрыты.

В провинции Калабрия на юго-западе Италии пассажирский поезд застрял в затопленном тоннеле на линии Ламеция-Катандзаро. Спасатели эвакуировали 13 пассажиров.

Телеканал France 24 сообщает, что непогода на выходных обрушилась и на Лазурный берег Франции, из-за наводнения погибли два человека. Более 1,3 тысячи домов остались без света, движение поездов было парализовано.

#Maltempo #Calabria #24novembre 18:00, 80 gli interventi svolti finora, maggiori criticità nelle province di #ReggioCalabria e #Catanzaro. Sulla tratta ferroviaria Lamezia-Catanzaro, soccorsi 13 passeggeri a bordo di un treno in una galleria allagata #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/aSM3A3L323 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Более 80% города было затоплено.

Ранее Корреспондент.net рассказывал подробности о сильнейшем с 1960-х годов наводнение в столице провинции Венето. Одной из причин того, что Венеция уже к 2028 году станет непригодной для жизни, стала коррупция местных чиновников, а не только климатические изменения.

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Источник: korrespondent.net