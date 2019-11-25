В Венеции начались протесты против круизных лайнеров

Массовые протесты начались в Венеции, Италия, из-за влияния круизных лайнеров на затопление города. Об этом сообщает The Guardian в понедельник, 25 ноября.

Собрались от двух до трех тысяч человек и они считают, что волны, которые создают круизные корабли, размывают основание Венеции.

Также участники акций призвали развернуть масштабный проект Мозе. Отметим, что более 80% города, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалось под водой.

Напомним, 13 ноября уровень воды в Венеции поднялся до критической отметки в 187 см, что стало вторым значением за всю историю наблюдений. Более 80% города было затоплено.

Ранее Корреспондент.net рассказывал подробности о сильнейшем с 1960-х годов наводнение в столице провинции Венето. Одной из причин того, что Венеция уже к 2028 году станет непригодной для жизни, стала коррупция местных чиновников, а не только климатические изменения.

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Источник: korrespondent.net