Вынесли на миллиард. Громкое ограбление в Дрездене

В немецком Дрездене ограбили всемирно известную коллекцию драгоценностей Зеленый свод.

Ограбление уже называют крупнейшей кражей произведений искусства в послевоенной истории. Стоимость похищенных драгоценностей оценивают в миллиард евро. Хотя, официально полиция пока не называет размер ущерба.

Что известно о сокровищнице Зеленый свод?

Уникальный музей

В дрезденском музее собрана уникальная коллекция драгоценностей, а также находится сокровищница древней европейской династии саксонских курфюрстов — рода Веттинов.

Свое название музей получил в честь малахитово-зеленых колонн в Зале драгоценностей, которые сегодня закрыты зеркалами.

До XVIII века собрание драгоценностей было частью кунсткамеры, основанной в 1560 году. Во времена правления Августа Сильного она была впервые разделена на тематические коллекции. Так возникли в том числе Физико-математический салон и Оружейная палата.

Коллекция демонстрируется в двух постоянных экспозициях — Исторических Зелёных сводах и Новых Зелёных сводах, расположенных в западном крыле дрезденского дворца-резиденции.

В коллекции саксонских курфюрстов и королей насчитывается более 4000 уникальных произведений искусства. В новых залах Зелёных сводов представлено почти 1100 предметов ювелирного искусства, около 3000 предметов находятся в экспозиции исторических залов. Ввиду ограниченности площадей в экспозицию музея включены только самые известные и ценные шедевры ювелирного дела.

DW Фрагмент Обелиска Августа, созданного в 1719-1721 годах.

Многие известнейшие произведения в экспозиции музея были созданы придворным ювелиром Иоганном Мельхиором Динглингером и его сыновьями.

Премьер-министр Саксонии, где находится Дрезден, Михаэль Кречмер написал в Tiwtter, что кража затронула всю федеральную землю. "Без Зеленого свода нельзя представить себе историю Саксонии. Ценности, которые хранятся здесь, создавали на протяжении многих сотен лет люди нашего Свободного государства", - заявил Кречмер.

Как грабили

По данным немецких СМИ, примерно в 5 утра по местному времени 25 ноября был совершен поджог электрощита под мостом Августа Сильного, который обеспечивает электричеством Зеленый свод и другие государственные музеи.

Затем злоумышленники пробрались в здание через окно. Их добычей стали только украшения, а не вазы, картины и другие более крупные предметы.

Злоумышленники целенаправленно украли с одной из витрин три комплекта украшений - один бриллиантовый и два алмазных, сообщила генеральный директор Государственных художественных собраний Дрездена Марион Акерман, не уточнив, похитили их полностью или нет. По ее словам, точная сумма материального ущерба не может быть определена, так как хранящиеся в Зеленом своде украшения не имеют продажной стоимости.

На месте преступления работает специальная следственная комиссия уголовной полиции, ведутся поиски грабителей. Дрезденский замок, где находится коллекция, оцеплен в связи со следственными действиями. Двое грабителей попали в объектив камеры видеонаблюдения. Полиция не исключает, что участников ограбления было больше.

Дрезденская полиция сообщила, что обратилась для помощи в расследовании к коллегам из Берлина, чтобы "сопоставить модели схожих преступлений". В 2017 году из Музея Боде на Музейном острове в Берлине была похищена 100-килограммовая золотая монета стоимостью более 3 миллионов евро. Она до сих пор не найдена.

Источник: korrespondent.net