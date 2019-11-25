В работе Facebook произошел очередной сбой

В работе социальной сети Facebook обнаружен сбой в нескольких странах. Об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, в понедельник, 25 ноября.

На неполадки в работе Facebook жалуются жители Великобритании, Нидерландов, США, Испании, Польши, Италии и Кипра.

У большей части пользователей (около 61%) пожаловавшихся на неполадки пользователей возникают проблемы с новостной лентой, еще 24% не могут войти в свой аккаунт, у 13% пользователей соцсеть вообще не функционирует.

Напомним, что за полгода Facebook удалил более трех млрд фейковых аккаунтов. Почти все фальшивые аккаунты были закрыты до того, как смогли стать активными в социальной сети.

Также сообщалось, что Facebook запускает систему электронных платежей. С помощью Facebook Pay можно будет делать покупки в соцсети, приложении Messenger, а позже в WhatsApp и Instagram.

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Источник: korrespondent.net