В ДР Конго штурмуют базу ООН: есть погибшие

В Бени на востоке Демократической Республики Конго демонстранты ворвались в миротворческие здания ООН и подожгли ратушу. Об этом сообщает DW в понедельник, 25 ноября.

Граждане протестовали против неспособности миссии ООН защитить их после того, как восемь человек были убиты и девять человек похищены повстанцами из группировки Союзных демократических сил (ADF).

"Несколько сотен протестующих ворвались в состав миротворческой миссии ООН в ДР Конго с сообщениями о грабежах и поджогах автомобилей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что полиция применила оружие, в результате чего двое протестующих были убиты выстрелами.

"Нас убивают, в то время как миротворческая миссия находится здесь, чтобы защитить нас. Отпустите их домой. Нам не нужны туристы в нашей стране", - заявил протестующий Касерека Фунди агентству AP.

Отмечается, что за последние дни боевики неоднократно нападали на жителей Бени. Группировка ADF сформировалась в Уганде в 1995 году, и за последние пять лет причиной смерти стали более 1500 человек в ДР Конго.

Monusco/Beni tombée 👏👏👏💪💪💪💪 pic.twitter.com/jUksorDOks — De vikindwe (@devikindwe) November 25, 2019

Напомним, что ранее в Конго погибли 24 человека в ДТП с автобусом. Автобус перевернулся и загорелся при спуске с горы. В его салоне находились около 100 торговцев.

Также сообщалось, что в ДР Конго разбился транспортный Ан-72. Пропавший с радаров самолет обеспечивал перевозки президента. По данным СМИ, самого главы государства на борту не было.

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Источник: korrespondent.net