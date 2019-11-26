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26. 11. 2019

Трампу привели собаку, участвовавшую в ликвидации лидера ИГ


Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 ноября, принял в Белом доме солдат, которые участвовали в ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. 
 
Военнослужащие привели с собой и пса по кличке Конан, который также участвовал в операции и получил ранения.
 
Трамп назвал операцию безупречной. Он также похвалил и собаку, заявив, что Конан очень умный и он "проделал фантастическую работу".
 
После этого журналисты спросили о Мелании Трамп, не хочет ли она принять Конана в свою семью, на что первая леди загадочно улыбнулась и покинула лужайку у Белого дома.

pic.twitter.com/BETsNAWsNs

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2019


Напомним, 28 октября Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. Во время операции служебный пес из команды захвата получил ранение.

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Источник: korrespondent.net
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