Трампу привели собаку, участвовавшую в ликвидации лидера ИГ

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 25 ноября, принял в Белом доме солдат, которые участвовали в ликвидации главаря "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади.
pic.twitter.com/BETsNAWsNs— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2019
Напомним, 28 октября Трамп на специальном брифинге сообщил, что Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен в ходе операции вооруженных сил США в сирийском Идлибе. Во время операции служебный пес из команды захвата получил ранение.
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Источник: korrespondent.net
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