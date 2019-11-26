Лента RSS
Подписаться на ленту
26 ноября 2019, вторник, 02:06
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,06
  • € 2,27
26. 11. 2019

Протестующие в Грузии установили палатки возле парламента


В Тбилиси протестующие начали устанавливать палатки у здания грузинского парламента, сообщает телеканал Рустави-2.

Палатки размещают перед входами в парламент, которыми пользуются депутаты, чтобы на следующий день помешать парламентариям войти в здание.

Лидер партии Новая Грузия Георгий Вашадзе заявил, что пикетирование пройдет этой ночью. Он также попросил сотрудников правоохранительных органов не мешать протестующим.

По данным канала, участники акции намерены устроить живую цепь вокруг парламента.

Жесткий разгон. Грузины протестуют за выборы

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.