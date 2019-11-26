Протестующие в Грузии установили палатки возле парламента



В Тбилиси протестующие начали устанавливать палатки у здания грузинского парламента, сообщает телеканал Рустави-2.

Палатки размещают перед входами в парламент, которыми пользуются депутаты, чтобы на следующий день помешать парламентариям войти в здание.

Лидер партии Новая Грузия Георгий Вашадзе заявил, что пикетирование пройдет этой ночью. Он также попросил сотрудников правоохранительных органов не мешать протестующим.

По данным канала, участники акции намерены устроить живую цепь вокруг парламента.

Жесткий разгон. Грузины протестуют за выборы

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net