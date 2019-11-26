Протестующие сорвали ужин президента Грузии в ресторане



Демонстранты в Тбилиси в понедельник, 25 ноября, заблокировали президента Грузии Саломе Зурабишвили в ресторане. Лидер страны не могла выйти из заведения около часа, сообщает Грузия Online.

Журналисты обнаружили главу государства в ресторане, который находится в сотне метров от масштабных демонстраций. Около 15 активистов освистывали президента, а некоторые из них настойчиво просили персонал открыть дверь в заведение.

Ужин Зурабишвили недалеко от митингов протестующие восприняли так, будто грузинского лидера "не интересует политический кризис в стране". В результате президент смога выйти из ресторана только с помощью полиции, которая оттеснила активистов и провела Зурабишвили к автомобилю.





Жесткий разгон. Грузины протестуют за выборы

Напомним, акции протеста в Тбилиси начались после того, как парламент не смог принять законопроект по конституционным изменениям, согласно которому парламентские выборы в 2020 году должны были пройти полностью по пропорциональной системе.

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Источник: korrespondent.net