В Белый дом привезли рождественскую ель

Рождественская ель высотой более пяти с половиной метров доставлена в Белый дом, сообщает пресс-служба Администрации президента США.
Новый год-2020: главную елку Украины зажгут 19 декабря
Ранее сообщалось, что Новый год в Киеве пройдет в немецком стиле. Организаторы обещали живую елку, Санта Клауса из Европы и концерты каждый день.
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Источник: korrespondent.net
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