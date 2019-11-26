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26. 11. 2019

В Израиле акула напала на туриста


Житель Израиля подвергся нападению акулы во время отдыха в Средиземном море, где он занимался снорклингом, сообщает Israel Hayom.

Инцидент произошел в 270 метрах от побережья израильского города Хадера.

По словам потерпевшего, он отделался потерянной ластой, которую оторвала хищница.

Напляже Хадеры находится электростанция, вытекающая из которой горячая вода ежегодно привлекает стаи акул.

Управление природных ресурсов и парков Израиля призвало дайверов и любителей снорклинга не нырять рядом с морскими хищниками.

Жесткую схватку акул-людоедов сняли на видео

Напомним, ранее во Франции на побережье острова Реюньон поймали акулу в желудке которой нашли руку пропавшего туриста.

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Источник: korrespondent.net
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