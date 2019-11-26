Появилось видео кражи на миллиард в Дрездене

В сети появилось видео кражи в дрезденском музее Грюнес Гевельбе, во время которой украли малые экспонаты на сумму около €1 млрд. Видео кражи, произошедшей в понедельник, 25 ноября, опубликовал местный ресурс Radio Drеsden.

На кадрах видно воров, орудующих в одной из самой богатых коллекций драгоценностей в Европе. Несколько человек в темноте с фонариками расходятся по залу и с трудом разбивают ударопрочные защитные витрины.

Перед проникновением злоумышленники подожгли подземный электрощит, отключив систему безопасности, и пробрались в обесточенный музей - бывшую княжескую сокровищницу Веттинов, охватывающая период от Ренессанса до классицизма.

Вынесли на миллиард. Громкое ограбление в Дрездене

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Источник: korrespondent.net