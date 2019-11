Часть китайской ракеты упала на дом

После запуска ракеты с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань на дом упал один из боковых ускорителей. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как от "боковушки" идет оранжево-бурый дым: это токсичные пары смеси тетроксида диазота и несимметричного диметилгидразина.

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk