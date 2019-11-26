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26. 11. 2019

Часть китайской ракеты упала на дом

После запуска ракеты с китайского космодрома Сичан в провинции Сычуань на дом упал один из боковых ускорителей. Соответствующее видео появилось в сети.

На кадрах видно, как от "боковушки" идет оранжево-бурый дым: это токсичные пары смеси тетроксида диазота и несимметричного диметилгидразина.

This is the aftermath downrange following a Chinese Long March 3B launch from Xichang early Saturday. And that yellow smoke is very toxic hypergolic propellant. Source: https://t.co/VEh5X8Ors0 pic.twitter.com/22IVIpyJOk

— Andrew Jones (@AJ_FI) November 23, 2019

Как известно, 23 ноября, Китай запустил самую мощную модель ракеты-носителя из семейства Чанчжэн, которая успешно вывела на орбиту два спутника местного аналога GPS - Beidou. 

Напомним, 4 ноября Китай осуществил успешный запуск спутника навигационной системы Beidou-3 (BDS-3) при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3Б.

А 18 ноября Китай вывел на орбиту два глобальных мультимедийных спутника KL-alpha-A и KL-alpha-B с помощью ракеты-носителя KZ-1A / Куайчжоу-1А.

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Источник: korrespondent.net
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