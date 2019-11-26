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26. 11. 2019

В Мали столкнулись вертолеты: погибли 13 французских военных

В африканской стране Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов. Об этом сообщила администрация французского президента Эммануэля Макрона во вторник, 26 ноября.

"Президент с глубокой скорбью сообщает о гибели 13 французских солдат вечером в понедельник в результате столкновения двух вертолетов во время операции против экстремистов", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что спецслужбы Франции ликвидировали в Мали главу группировки, которая связана с террористической организацией Аль-Каида.

Напомним, 19 ноября на востоке Мали боевики во время нападения убили 24 солдат и ранили еще 29 человек.

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Источник: korrespondent.net
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