В РФ украинец сел в тюрьму за попытку контрабанды запчастей для самолетов

В России Свердловский райсуд Белгорода признал гражданина Украины виновным в попытке контрабанды продукции военного назначения и приговрил его в 18 месяцам тюрьмы. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления ФСБ РФ по Белгородской области.

"Гражданин Украины А.Чирва 1964 года рождения был задержан оперативниками регионального УФСБ при попытке незаконно вывезти с территории РФ в Украину 20 комплектов парашютно-тормозных систем ПТК-12545-70, входящих в комплектацию военных самолетов типа Су", – говорится в сообщении.

По информации ФСБ, организаторы канала контрабандной деятельности впоследствии планировали поставить эту продукцию в третьи страны в рамках международных контрактов Украины с иностранными партнерами.

По статье о приготовлении к контрабанде военной техники (ч.1 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ) подсудимому было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее в ФСБ заявили о задержании в Ростовской области российского военнослужащего, который якобы занимался шпионажем в пользу Украины.

Также ФСБ задержала украинца с боеприпасами при въезде в Крым. Мужчина не смог сообщить о целях провоза боеприпасов на территорию полуострова, утверждали в российской спецслужбе.

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Источник: korrespondent.net