В Турции начали испытывать С-400 против F-16

Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Триумф на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Соответствующее видео было опубликовано накануне в YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что испытания в районе местной авиабазы продлятся два дня. В их ходе, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК сканируют воздушное пространство.

На другом видео показано, как турецкие военные производят развертывание систем С-400 и даже производят запуски ракет.

Ранее в ноябре стало известно, что очередные поставки С-400 из России в Турцию могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

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Источник: korrespondent.net