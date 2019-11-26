Лента RSS
Подписаться на ленту
26 ноября 2019, вторник, 14:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
26. 11. 2019

В Турции начали испытывать С-400 против F-16

Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 Триумф на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon. Соответствующее видео было опубликовано накануне в YouTube.

В подписи к ролику отмечается, что испытания в районе местной авиабазы продлятся два дня. В их ходе, в частности, истребители совершают полеты на низких высотах, в то время как ЗРК сканируют воздушное пространство.

На другом видео показано, как турецкие военные производят развертывание систем С-400 и даже производят запуски ракет.

Ранее в ноябре стало известно, что очередные поставки С-400 из России в Турцию могут задержаться по причине разногласий между сторонами, касающихся вопроса передачи технологий.

Напомним, поставки российских С-400 в Турцию начались в середине июля. Закупка Анкарой российского оружия вызвала кризис в отношениях Турции и США. В итоге Вашингтон исключил Турцию из программы производства и приобретения истребителей F-35.

Эрдоган отказал Трампу по российским С-400

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.