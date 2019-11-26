Китай испытал новейшую межконтинентальную ракету

Китай провел очередное летное испытание новейшей тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты DF-41 (Дунфэн-41). Об этом накануне сообщила газета The Washington Times со ссылкой на Пентагон.

Необъявленный пуск состоялся 22 ноября и стал первым испытанным DF-41 с мая 2018 года, сообщил изданию представитель Пентагона на условиях анонимности.

Американская разведка считает, что ракета уже развернута, учитывая ее появление на параде в Пекине 1 октября. Тогда были проказаны в общей сложности 16 мобильных комплексов DF-41.

Известно, что ракета DF-41 способна нести до 12 ядерных боеголовок на расстояние до 9500 миль (около 15 тысяч километров). Она способна достичь территории США за 30 минут.

Ранее сообщалось, что Китай провел испытания самого мощного морского орудия – электромагнитного рельсострона. Ожидается, что это оружие будет готово к применению в войсках к 2025 году.

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Источник: korrespondent.net