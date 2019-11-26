Лента RSS
Подписаться на ленту
26 ноября 2019, вторник, 15:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
26. 11. 2019

В Берлине собирается бунт против политики правительства Меркель

 
В Берлине во вторник, 26 ноября, ожидается протест примерно из 10 тысяч человек, которые недовольны сельскохозяйственной политикой правительства, сообщает Tagesspiegel.
 
На демонстрации в столице ожидают около 10 тысяч участников и 5 тысяч тракторов, с помощью которых фермеры хотят парализовать Берлин. Они выступают против запланированных природоохранных норм, которые считают чрезмерно ограничительными.
 
Демонстранты хотят заблокировать значительные районы столицы, медленно двигаясь колоннами тракторов. Место проведения демонстрации - исторические Бранденбургские ворота.
 
Министры по вопросам сельского хозяйства и окружающей среды планируют поговорить с демонстрантами.
 
Фермеры говорят, что правительство должно сотрудничать с ними, чтобы найти компромиссный путь для защиты окружающей среды, при этом сохранив конкурентоспособность фермерских хозяйств.
 
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель высказали друг другу взаимные претензии на торжественном банкете.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.