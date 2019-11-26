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26. 11. 2019

Путин рассказал о последней беседе с Зеленским

Президент России Владимир Путин сообщил на встрече в Кремле во вторник, 26 ноября, что его вчерашний разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским в основном был посвящен взаимоотношениям стран в сфере энергетики. Как сообщает сайт Кремля, об этом он рассказал министру энергетики РФ Александру Новаку и главе Газпрома Алексею Миллеру. 
 

"Вы, наверное, обратили внимание, что вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины, и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики. Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему", - сказал Путин.

"Рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики", - говорится в сообщении по итогам встречи.

Также на встрече обсуждалась готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.

Ранее о вчерашнем разговоре с Путиным рассказал сам Зеленский, который находится с визитом в Эстонии. По его словам, кроме газовых вопросов говорили о ситуации вокруг украинских кораблей.

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Источник: korrespondent.net
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