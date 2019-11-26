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26. 11. 2019

Минобороны РФ показало США "супероружие"

 
Минобороны России показало американским инспекторам ракетный комплекс с гиперзвуковым маневрирующим блоком Авангард, который в 2018 году анонсировал глава Кремля Владимир Путин, сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя военного ведомства.
 
Демонстрация изделия проводилась в рамках инспекции по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанному Москвой и Вашингтоном в апреле 2010 года. 
 
"Российская сторона провела показ в целях содействия в обеспечении жизнеспособности и эффективности Договора о СНВ", — отметило Минобороны.
 
В военном ведомстве добавили, что постановка Авангарда на боевое дежурство намечена на декабрь 2019 года.
 
В феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что по итогам заключительного испытательного пуска госкомиссия рекомендовала принять на вооружение данный гиперзвуковой ракетный комплекс.
 
В марте 2018 года Путин, рассказывая об Авангарде, заявил, что крылатый боевой блок комплекса способен лететь со скоростью в 20 раз выше скорости звука, "он идет к цели как метеорит, как огненный шар, температура на поверхности изделия — 1600-2000 градусов по Цельсию", а "крылатый блок при этом надежно управляется".
 
Согласно СНВ-III, российская и американская стороны обязаны сократить число развернутых стратегических носителей — межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок, а также тяжелых стратегических бомбардировщиков до 700 единиц.
 
Напомним, Минобороны России испытало в Кузбассе огневые возможности 203-миллиметровых самоходных артиллерийских установок 2С7М Малка, созданных на основе 203-миллиметровых самоходных установок 2С7 Пион.
 
Ранее США испытали межконтинентальную ракету.

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Источник: korrespondent.net
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