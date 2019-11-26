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26. 11. 2019

Муж пытался застрелить жену, но ее спасла осечка

В Бразилии невероятная случайность позволила мужу не застрелить жену. Об этом рассказывает издание Mirror.

В бразильском Итакуатиаре 31-летний Этьемерсон де Соуза Мура пришел в магазин, где работала его жена. На камерах наблюдения заметно, что мужчина имеет расстроенный и обиженный вид.

Неожиданно бразилец достал пистолет и в упор приставил его к голове жены. Мужчина нажал на курок, но механизм дал осечку. После этого де Соуза Мура еще три раза пытался застрелить свою супругу, но пистолет не работал.

Только за пятым разом мужчине удалось выстрелить, но на этот момент его оттащила стоящая рядом девушка. Пуля никого не задела.

Мужчину задержала полиция, он взят под стражу и его ждет суд.

Ранее сообщалось, что миксер "задушил" женщину шарфом на глазах у сына. Также Корреспондент писал о том, что дикие свиньи растерзали женщину во дворе дома.

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Источник: korrespondent.net
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