Двух человек задержали в Нидерландах по подозрению в подготовке теракта

В Нидерландах полиция задержала двух человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом со ссылкой на прокуратуру сообщает издание NL Times во вторник, 26 ноября.

Задержанные собирались использовать заминированный автомобиль и жилеты смертников. Предположительно, они планировали осуществить нападение до конца года. Где планировался теракт, пока не установлено.

По данным газеты, одному из задержанных 20 лет, другому 34. Оба являются уроженцами города Зутермер на юго-западе страны.

Напомним, что ранее в Ираке силовики убили двух главарей ИГИЛ. Также в иракской западной провинции Анбар военная разведка предотвратила теракт в одной из мечетей.

Также сообщалось, что в Турции задержаны 25 родственников аль-Багдади. Все родственники террориста задержаны на территории Турции. Задержания прошли в Кыршехире, Орду, Самсуне и Шанлыурфе.

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Источник: korrespondent.net