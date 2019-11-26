Импичмент Трампа: судебный комитет рассмотрит законность в начале декабря

Судебный комитет Палаты представителей Конгресса США должен решить, является ли законным импичмент президенту Дональду Трампу 4 декабря. Об этом сообщает USnews во вторник, 26 ноября.
Комитет должен рассмотреть вопрос о "высоких преступлениях и проступках", изложенных в Конституции США. В слушаниях также примут участие эксперты по правовым вопросам, которые изучат конституционные основания для импичмента.
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Источник: korrespondent.net
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