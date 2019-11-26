Турция продолжит операцию в Сирии

Военная операция Турции в Сирии будет продолжаться до достижения "поставленных целей". Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает газета Yenisafak во вторник, 26 ноября.
Во время заседания Совета нацбезопасности Турции Эрдоган заявил, что военная операция в Сирии под названием Источник мира не завершена и будет продолжаться, пока не будут достигнуты поставленные цели.
"Операция Источник мира будет продолжена до тех пор, пока не будут достигнуты поставленные цели", - подчеркнул он.
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Источник: korrespondent.net
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