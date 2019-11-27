Помпео утверждает, что политика США относительно Украины была успешной

Политика США относительно Украины является четкой и успешной. Об этом на пресс-конференции заявил Госсекретарь США Майк Помпео, передает Голос Америки во вторник, 26 ноября.

В то же время он отметил, что в вопросах, которые касаются Украины, остается много вызовов.

"Наша политика в отношении Украины была четкой и мы внедряли ее успешно. Остается много вызовов: россияне все еще остаются на Донбассе, президент Украины все еще работает над проблемами с коррупцией, которые эта страна имеет много лет; Госдеп работает над этим более чем полтора года и мы продолжим работать. Все действия, которые я сделал и делаю - направлены на достижение этой цели", - заявил Помпео.

Как сообщалось, госсекретарь США Майк Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи.

Советник Помпео подал в отставку из-за Украины

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Источник: korrespondent.net