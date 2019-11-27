Президент США Дональд Трамп провел символическу церемонию "помилования" двух индеек накануне Дня благодарения 28 ноября.

На специальной церемонии в Розовом саду американского лидера сопровождала супруга Меланья.

"Индейка, именуемая Баттер (Масло), полностью и окончательно помилована", − произнес Трамп.

Заодно он помиловал и вторую индейку, "дублера" Баттера − Брэда (Хлеб). Вторую птицу привозят в Белый дом на случай непредвиденной ситуации перед церемонией.

Индейки появились на свет несколько месяцев назад в штате Северная Каролина. Они прошли специальную "подготовку" для достойного участия в церемонии. Далее птицы отправятся в Политехнический институт штата Вирджиния, где будут жить под присмотром студентов.

На церемонии Трамп не упустил возможности пошутить об импичменте. Он заявил, что индейки должны оставаться спокойными при любых обстоятельствах, поскольку "они уже получили повестки от (главы комитета Палаты представителей Конгресса по разведке) Адама Шиффа явиться в его подвал в четверг". Watch as President Trump chooses Butter to receive the official presidential turkey pardon. pic.twitter.com/WebGdAjn2x — Daily Caller (@DailyCaller) 26 ноября 2019 г. Cмотрите фотогалерею: Трамп "помиловал" индеек перед Днем благодарения Американцы отмечают День благодарения с 1621 года. Тогда первые поселенцы на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили воздать хвалу Господу.

На торжество пригласили и индейцев, которые помогли им выжить. Те принесли с собой птицу, которую отцы-пилигримы назвали индейкой. Постепенно она стала неизменным атрибутом праздника.

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Источник: korrespondent.net