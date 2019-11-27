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27. 11. 2019

СМИ узнали дату решения о заморозке помощи Украине

В Белом доме предприняли меры для приостановки 250 миллионов долларов помощи Украине 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила телекомпания CNN.

В распоряжение CNN попали документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса. Согласно им, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля.

А 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского, на одном из совещаний обсуждалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.

Представитель Административно-бюджетного управления, которое предприняло меры по приостановке помощи Украине, в комментарии телекомпании подчеркнул, что его ведомство "будет и впредь использовать имеющиеся полномочия для того, чтобы средства налогоплательщиков расходовались в соответствии с законом и приоритетами, определенными президентом".
 

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Источник: korrespondent.net
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