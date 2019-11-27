СМИ узнали дату решения о заморозке помощи Украине

В Белом доме предприняли меры для приостановки 250 миллионов долларов помощи Украине 25 июля, через несколько часов после телефонного разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщила телекомпания CNN.
В распоряжение CNN попали документы, поступившие в бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса. Согласно им, первоначально вопрос о приостановке помощи обсуждался еще в начале июля.
А 18 июля, за неделю до телефонного разговора Трампа и Зеленского, на одном из совещаний обсуждалось, что предоставление помощи замораживается по распоряжению Белого дома.
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Источник: korrespondent.net
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