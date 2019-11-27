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27. 11. 2019

Жену Трампа освистали на молодежной конференции

 
Супругу президента США Меланию Трамп освистала публика во время ее выступления на молодежной конференции в городе Балтимор (штат Мэриленд) 26 ноября. Об этом сообщили журналисты из пресс-пула первой леди.
 
Неодобрительные возгласы в аудитории начались сразу после того, как супруга президента вышла на сцену, и продолжались около пяти минут, пока она говорила.
 
Часть аудитории, напротив, встретила ее аплодисментами.

First Lady Melania Trump @FLOTUS is booed as she speaks at the Baltimore Youth Summit for Opioid Awareness.pic.twitter.com/kH5X2uwA0Q

— Daily Caller (@DailyCaller) 26 ноября 2019 г.
 
"Не могу припомнить какое-то событие, где ее принимали бы с таким негативом", − подчеркнула одна из журналисток пресс-пула.
 
Мероприятие было посвящено опасности, которую представляют для здоровья опиоиды. 
 
Позднее Мелания Трамп прокомментировала случившееся.
 
"Мы живем в демократической стране, каждый имеет право на свое мнение, однако факт остается фактом: в стране серьезный (опиоидный) кризис, я по-прежнему привержена просвещению детей об опасностях и смертельных последствиях злоупотребления наркотиками", − говорится в заявлении Трамп, которое приводит телекомпания CNBC.
 
Мелания Трамп оконфузилась на публике
 
Напомним, весной 2017 года Дональд Трамп распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил ему статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения.

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Источник: korrespondent.net
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