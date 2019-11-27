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27. 11. 2019

В Багдаде произошла серия взрывов, есть жертвы

 
В результате трех синхронных взрывов в Багдаде погибли не менне пяти человек и 13 были ранены. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило агентство Associated Press.
 
По данным местных властей, взрывы прогремели в 20.00 по местному времени (19.00 по киевскому времени).
 
Отмечается, что три человека погибли и пятеро пострадали из-за взрыва на юго-востоке города, двое убиты и четверо ранены в юго-восточной окрестности города.
 
Еще четверо пострадали в результате взрыва на северо-востоке Багдада.
 
По данным агентства, взрывы организовали террористы "Исламского государства", которые, продолжают действовать в некоторых частях страны.
 
Как сообщила телекомпания Al Jazeera, жертвами взрывов стали шесть человек и 15 пострадали.
 
Иракские службы безопасности уточнили, что в двух случаях взорвались мотоциклы. Также сработало самодельное взрывное устройство.
 
Ранее сообщалось, что в Ираке началась новая волна протестов.
 
Напомним, 12 сентября в Багдаде взорвался склад с оружием и боеприпасами. В результате инцидента погиб один мирный житель, еще 35 получили ранения.
 
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Источник: korrespondent.net
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