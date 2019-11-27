Число жертв землетрясения в Албании возросло до 22 человек. Об этом во вторник, 26 ноября, сообщило издание Albanian Daily News.

По последним данным, 44 человека спасены из-под развалин. Отмчается, что спасательная операция продолжается в Дурресе и городе Тумане. Cмотрите фотогалерею: Землетрясение в Албании: число жертв достигло 22 человек

Напомним, во вторник неподалеку от столицы Албании Тираны произошло землетрясение магнитудой 6,4. По данным сейсмологов, за ним последовала череда афтершоков магнитудой выше 5.

Согласно данным местных СМИ, сильнее всего подземные толчки ощущались в Тиране, а также в городе Дуррес, который расположен ближе всего к эпицентру землетрясения. Несколько зданий обрушились, под завалами еще могут находиться люди.

Ранее сообщалось о семи погибших.

На Балканах произошло еще одно мощное землетрясение

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Источник: korrespondent.net