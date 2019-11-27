Боливия впервые за 11 лет назначила посла в США

Переходное правительство Боливии назначило посла республики в США. Об этом МИД южноамериканской страны сообщил в Twitter 26 ноября.

"Глава МИД Карен Лонгарик назначила Уолтера Оскара Серрате новым чрезвычайным и полномочным послом в США", − отмечается в сообщении.

До этого момента Серрате занимал пост постоянного представителя Боливии при ООН.

#Hoy | Canciller @KarenLongaric posesiónó al nuevo Embajador Extraordinario con Representación Plenipotenciario ante el Gobierno de Estados Unidos de America, Walter Oscar Serrate Cuellar, quien fue Embajador y Representante Permanente de Bolivia ante la ONU. pic.twitter.com/ksHXieXLIm — Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) 26 ноября 2019 г.

Напомним, в 2008 году экс-президент Боливии Эво Моралес объявил посла США в Ла-Пасе персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков.

Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша-младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.

Как сообщал Корреспондент.net , в октябре после выборов президента в Боливии начались протесты. Оппозиция не признала победу Эво Моралеса и на улицах начались акции. Протестующих поддержала полиция и армия. На фоне ситуации в стране Моралес 10 ноября объявил об отставке и через два дня выехал в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище. Позднее в тот же день второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента.

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Источник: korrespondent.net