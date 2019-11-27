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27. 11. 2019

Трампа пригласили на слушания по импичменту в Конгрессе

 
Комитет Палаты представителей Конгресса США по судебным делам пригласил президента Дональда Трампа на слушания по импичменту, которые состоятся 4 декабря. Об этом говорится в письме американскому лидеру от главы комитета Джерролда Надлера, которое было опубликовано 26 ноября.
 
Как указано в расписании комитета, слушания под названием Конституционные основания для импичмента президенту назначены на 10.00 (17.00 по киевскому времени) 4 декабря.
 
"Если вы хотите принять участие в слушаниях, пожалуйста, сообщите комитету как можно скорее, но не позднее 6 (часов) вечера 1 декабря 2019 года", − указал Надлер в письме Трампу.
 
Он также попросил президента определиться к тому времени с кандидатурой юриста, который будет представлять его в комитете.
 
"Напоминаю, что участие президента и его адвоката в прошлом описывалось комитетом не как право, а как привилегия и знак вежливости (со стороны Конгресса − ред.)", − добавил Надлер.
 
Предполагается, что судебный комитет к времени слушаний уже получит доклад с рекомендациями по импичменту из комитета по разведке, который ранее провел ряд закрытых и открытых слушаний по этому вопросу.
 
Он решит, продвигать ли вопрос на голосование Палаты.
 
Напомним, в сентябре демократы начали процесс импичмента против Трампа на фоне скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.
 
Американского лидера заподозрили в том, что он задержал военную помощь Киеву, требуя расследования против Джо Байдена и его сына. 

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Источник: korrespondent.net
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