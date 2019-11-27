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27. 11. 2019

Из Амстердама исчезнет Квартал красных фонарей

Амстердам откажется от использования термина Квартал красных фонарей, однако сам район не претерпит изменений, сообщает NL Times.

Заместитель мэра города по вопросам туризма Виктор Эверхардт заявил, привычное название исчезнет с городских указателей, оно будет заменено на историческое название района Де Валлен или на Центр города.

Эверхардт объяснил такое решение тем, что термин Квартал красных фонарей прочно ассоциируется с предоставлением сексуальных услуг и имеет неправильную коннотацию, из-за чего является неудачным выбором для названия района.

Заместитель мэра отметил, что городу не следует продвигать сферу интимных услуг как достопримечательность.

Ранее в Амстердаме открылся первый в Европе музей проституции.

В Амстердаме ввели ограничения в квартале Красных фонарей

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Источник: korrespondent.net
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