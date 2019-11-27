Трамп отрицает, что посылал Джулиани в Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что не отправлял своего адвоката Рудольфа Джулиани в Украину для организации расследования в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына. Об этом в среду, 27 ноября, сообщает Bloomberg.

На вопрос о том, чем Джулиани занимался в Украине, президент США ответил, что об этом лучше спросить у самого адвоката.

"Я не давал ему таких поручений... У Руди есть другие клиенты, помимо меня. За годы он много работал в Украине", - сказал президент США.

Трамп также подчеркнул, что считает Джулиани борцом с преступностью.

Напомним, недавно появилась информация, что Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США располагает аудио- и видеозаписями и фотографиями по "украинскому вопросу", предоставленными Львом Парнасом, партнером личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани. Известно, что эти материалы касаются бывшего-вице президента США Джо Байдена и данных о возможном влиянии на Украину со стороны Трампа для его выгоды.

Джулиани оказался в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за июльского телефонного разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Якобы Трамп пытался заручиться помощью Киева, чтобы переизбраться на второй срок в 2020 году.

Напомним, в сентябре демократы начали процесс импичмента против Трампа на фоне скандала вокруг его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Американского лидера заподозрили в том, что он задержал военную помощь Киеву, требуя расследования против Джо Байдена и его сына.

На прошлой неделе Трамп в интервью другому СМИ заявлял, что поручил своему личному адвокату Руди Джулиани работать над политикой в ​​отношении Украины.

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Источник: korrespondent.net