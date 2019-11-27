Лента RSS
Подписаться на ленту
27 ноября 2019, среда, 10:20
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,07
  • € 2,28
27. 11. 2019

ООН собрала половину суммы для гумпомощи Донбассу

Организация Объединенных Наций собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"ООН благодарит доноров за поддержку гуманитарных программ на востоке", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что всего ООН запросила 162 млн долларов на оказание необходимой гуманитарной помощи для 2,3 млн человек. На сегодняшний день доноры предоставили 82 млн долларов из необходимой суммы.

Напомним, в октябре Детский фонд ООН направил в Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью. 

Ранее ООН отправила грузовик с медицинским оборудованием на Донбасс.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Ты пойми, всех денег на свете не заработать, отдохни.
- Да мне хотя бы на еду.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.