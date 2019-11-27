ООН собрала половину суммы для гумпомощи Донбассу

Организация Объединенных Наций собрала более половины необходимой суммы для оказание жизненно необходимой гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

"ООН благодарит доноров за поддержку гуманитарных программ на востоке", - заявили в пресс-службе.

Отмечается, что всего ООН запросила 162 млн долларов на оказание необходимой гуманитарной помощи для 2,3 млн человек. На сегодняшний день доноры предоставили 82 млн долларов из необходимой суммы.

Напомним, в октябре Детский фонд ООН направил в Донбасс два грузовика с гуманитарной помощью.

Ранее ООН отправила грузовик с медицинским оборудованием на Донбасс.

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Источник: korrespondent.net