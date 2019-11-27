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27. 11. 2019

Журналиста во время эфира атаковала свинья

Курьезный случай произошел в эфире программы Доброе утро, Греция на греческом телеканале ANT1. Во время включения репортер был вынужден убегать от напавшей на него крупной свиньи.

Так, ведущие шоу пытались начать прямое включение с городка Кинета в Аттике, где масштабные наводнения привели к большому ущербу, но репортер Лазос Мантикос не появился в эфире.

Через несколько секунд он все же ворвался в эфир – журналист убегал от большой свиньи, которая, видимо сбежала с соседней фермы и атаковала его просто во время включения.

Лазос Мантикос сделал попытку стоять на месте и рассказать о затоплении Кинеты, и он сделал несколько мужественных попыток начать эфир, но в конце концов это оказалось невозможным. Свинья постоянно преследовала несчастного репортера, и даже кусала его.

"Георге, ты меня слышишь? У нас здесь есть проблема: свинья, которая преследует нас", – сказал Мантикос ведущему шоу Георге Пападакису.

Ведущие популярного шоу какое-то время пытались оставаться серьезными, поскольку говорили о большом вреде, нанесенном непогодой. Но под конец не удержались, и дружно смеялись, глядя на мучения коллеги.

Прямое включение с Кинеты наконец прекратилось, поскольку было очевидно, что несчастный журналист просто не мог больше говорить.

Ранее в Великобритании голуби сорвали прямой эфир ток-шоу. Птицы вышли из под контроля и устроили хаос в студии.

Также сообщалось, что гигантская чайка испортила прямой эфир ведущей прогноза погоды.

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Источник: korrespondent.net
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